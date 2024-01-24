В Москве матери вменили заказ убийства сына

В Москве следователи заподозрили мать в организации убийства сына.

По версии Главного следственного управления СКР по Москве, мать обозлилась на сына из-за конфликтов в семье. В компании своей знакомой дама решила "заказать" его, договорившись с подругой разделить оставшиеся после него деньги. Начав поиски убийцы, женщины несколько недель уговаривали своего знакомого найти такого человека, снабдив собеседника всеми данными потенциальной жертвы. За "работу" они готовы были заплатить 1 млн руб.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Вскоре злоумышленницы получили "подтверждение" гибели пострадавшего. После этого мужчина получил от знакомой матери "погибшего" 500 тыс. руб. Женщин задержали, вскоре их могут арестовать.