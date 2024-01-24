Экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не дать самолету упасть на село Яблоново

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 пожертвовал своими жизнями, чтобы не дать судну упасть на село Яблоново, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, после попадания ракеты у членов экипажа было около 40 секунд, чтобы выпрыгнуть с парашютом, но они не стали этого делать и увели борт в поле.

Местные рассказали, что видели, как судно огибало их дома после атаки, добавляет Mash.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев пишет, что падение Ил-76 в Белгородской области не затронуло село Яблоново.

По словам настоятеля местного храма, самолет упал в 5-7 км от села, "в полях". Директор местной школы рассказал, что все произошло довольно далеко от них и что школа работает штатно.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ писали, что к крушению причастны ВСУ.