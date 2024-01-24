24 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре толпа студентов угрожала подростку расправой

В Сургуте толпа студентов травит и унижает подростка. В ситуацию вмешалась прокуратура Югры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, в колледже подросток в ответ на оскорбления со стороны сверстников подрался с одним из обидчиков. После конфликта толпа студентов собралась и угрожала юноше, что расправится с ним, если он не извинится. На раздумья дали срок до следующего дня.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ситуацию также вмешалась Русская община. Активисты вступились за молодого человека и предупредили, что он находится под их защитой.

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Теги: студент, подросток, прокуратура, угрозы, колледж


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