Картаполов: Следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет, его успели развернуть

24 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Картаполов: Следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет, его успели развернуть

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту.

"Его успели развернуть", - сказал Картаполов.

По его словам, Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. "Специалисты разберутся", - добавил депутат.

"Руководство Украины прекрасно знало о готовящимся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться", - цитирует его РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Теги: картапполов, ил-76, самолет, пленные всу


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2024 15:31 Мск ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
Ранее 24.01.2024 15:13 Мск Сенатор: Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Ранее 24.01.2024 14:35 Мск Свердловский депутат Госдумы предложил посмертно наградить пилотов Ил-76
Ранее 24.01.2024 14:23 Мск Экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не дать самолету упасть на село Яблоново

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2024 13:15 Мск Госдума примет обращение к парламентам США и Германии в связи с катастрофой Ил-76
Ранее 24.01.2024 13:02 Мск Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться
Ранее 24.01.2024 12:29 Мск Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ
Ранее 24.01.2024 12:06 Мск Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети