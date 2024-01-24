Картаполов: Следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет, его успели развернуть

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту.

"Его успели развернуть", - сказал Картаполов.

По его словам, Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. "Специалисты разберутся", - добавил депутат.

"Руководство Украины прекрасно знало о готовящимся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться", - цитирует его РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.