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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Мамедова, обвиняемого в пожаре в Сосьве, хотят закрыть в СИЗО на год

Газанфару Мамедову, обвиняемому в пожаре в Сосьве, хотят продлить арест до одного года. Как пояснил его адвокат Алексей Зорин, это требуется для проведения многочисленных экспертиз.

Напомним, что Мамедов является управляющим пилорамы, с которой, как предполагает следствие, и начался пожар, уничтоживший половину села. Несмотря на это, пострадавшие встают на защиту обвиняемого, утверждая, что знают его семью много лет и настаивают на освобождении из СИЗО. Они также обращают внимание на то, что других обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

О несправедливости содержания Мамедова в СИЗО сообщил и Зорин. Как передает его слова "Ъ-Урал", за последние три месяца никаких следственных действий с его подзащитным не проводилось.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. В населенном пункте находилось лечебно-исправительное учреждение №23 ГУФСИН по Свердловской области и две больницы МСЧ-66 ФСИН России.​

Ранее сообщалось, что 29-летнему Газанфару Мамедову, осуществлявшему управленческие функции на местной пилораме, вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В апреле Серовский районный суд заключил его под стражу, а в июле продлил арест.

Тогда погорельцы обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на менее суровый.

Еще одним фигурантом дела является 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Вячеслава Алексеева обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Позднее стало известно, что в отношении бывшего главы Сосьвы Геннадия Макарова также завели уголовное дело. Речь идет о ч. 3 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более человек.

Теги: Мамедов, Сосьва, СИЗО, пожар


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