Власти Белгородской области собираются установить слежку за подростками с помощью "социальных карт рисков"

Заминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов предложил ввести систему наблюдения за несовершеннолетними и специальную "социальную карту рисков". Инициативу поддержал губернатор Вячеслав Гладков.

Полиция установила личности восьми подростков и молодых людей, которые избивали людей и выкладывали ролики в Telegram, четверо из них были несовершеннолетними. Мухартов считает, что нужна более совершенная слежка. В "социальную карту рисков" он предложил вводить данные о семье, характере, успеваемости, занятости, посещении кружков и др.

Гладков поручил создать рабочую группу, которая разработает новую систему. По его мнению, школьники должны "в 21.00 приходить домой и падать от усталости" после занятий.