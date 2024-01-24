Госдума вводит конфискацию имущества за фейки об армии

Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества по широкому кругу статей – от фейков про российскую армию до призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Судя по комментариям депутатов, этим они не ограничатся и скоро введут конфискацию и в отношении иноагентов, хотя иноагентство не является составом преступления.

Законопроект предусматривает изменения в пункт 4 статьи 280 УК РФ. Предлагается ввести конфискацию денег, ценностей и другого имущества у людей, призывавших к экстремистской деятельности и распространявших фейки об армии.

Другой пункт законопроекта – увеличение ответственности за публичные призывы к "осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ", если обвиняемый делал это за деньги, по найму или "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

Законопроект концептуально поддержали Генпрокуратура, СКР, Минюст и Росфинмониторинг, говорится в пояснительной записке.

"Законопроект, прежде всего, направлен на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", - поясняют авторы.

Вице-спикер Госдумы, один из 395 соавторов законопроекта (всего в Думе 450 депутатов – прим. ред.) Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила: "Вербовка осуществляется достаточно массово. Мы слышим запрос общества, чтобы соразмерность наказания была обеспечена. Это очень опасная категория преступлений".

Она добавила, что в отношении имущества подозреваемых Росфинмониторинг выработал механизм досудебной блокировки имущества.

Депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") заявил, что надо конфисковывать имущество у черных риэлторов, поскольку "они все работают по заказу наших врагов, они уже не мошенники". "И надо проверять всех родственников преступников на законность приобретения имущества ими", - сказал парламентарий.

Андрей Луговой из ЛДПР заявил, что конфискация должна быть введена в отношении иноагентов.

Председатель палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил: "Цель законопроекта – обеспечить безопасность солдат от удара в спину. Если у тебя дворцы и замки – ты их отдашь, если будет солдат в спину пинать. Нет тут ничего политического, этот закон поддерживает большинство наших граждан, все опросы это показывают. Во всех странах такое есть". Он добавил, что позиция депутатов по этому вопросу повлияет на их переизбрание.

395 депутатов поддержали законопроект, против проголосовали трое.

Через неделю законопроект рассмотрят во втором чтении.