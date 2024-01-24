Глава свердловского МВД обратил внимание на некомплект состава в полиции Нижнего Тагила

Руководитель ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом Нижнетагильский гарнизон полиции. Там он принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности в 2023 году и поставил задачи на 2024 год.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в мероприятии приняли участие глава гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель местного ФСБ Константин Щапов, председатель городской думы Вадим Раудштейн, коллеги из прокуратуры, Россгвардии, суда и другие почетные гости.

Общая численность населения Нижнего Тагила составляет порядка 366 тысяч человек, проживающих на площади 7,54 тыс. кв. км. В штатную структуру входит шесть отделов полиции и одно отделение. Подразделение занимает 17-е место среду других территориальных ОВД.

В отчетном периоде стражам правопорядка второго по величине города Свердловской области удалось добиться снижения числа зарегистрированных преступлений на 5,4%, в том числе тяжких и особо тяжких на 5%. На 15,6% выросла раскрываемость. Наметилась положительная динамика по выявлению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Выявлено восемь криминальных эпизодов, совершенных в составе организованных групп, а также пять фактов притоносодержания. Улучшены показатели по борьбе с экономическими нарушениями. Задокументировано 29 фактов коррупционной направленности. Улучшилась обстановка в общественных местах. Расследовано и направлено в суды 1061 уголовное дело.





По словам Валерия Горелых, в гарнизоне полиции Нижнего Тагила есть, разумеется, и проблемные вопросы, которые предстоит решать в текущем году. Среди них: рост противоправных действий несовершеннолетних – 124 факта. Не может не вызывать тревогу количество ДТП, они увеличились с 230 до 328. Травмы получили 437 граждан, в том числе 55 детей. В авариях погибли 16 человек. Продолжает оставаться злободневной ситуация, связанная с обманом граждан различного рода аферистами – таких случаев зарегистрировано 660, что на 44,1% больше, чем в 2022 году. Руководству полиции Нижнего Тагила предстоит предпринять комплекс дополнительных мер по доукомплектованию гарнизона личным составом. На данный момент некомплект составляет 14,6%.

"Одним из важных положительных моментов в деятельности полиции Нижнего Тагила стало внедрение в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса "Хроматэк - Кристалл 5000". Это современное оборудование, установленное осенью прошлого года, позволяет производить экспертизы и исследования всех видов наркотиков, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. До этого все территориальные ОВД севера области, включая Нижний Тагил, возили на экспертизу вещдоки в Екатеринбург, что значительно влияло на оперативность исследований. Полковник Абдулкадыров поблагодарил от лица 12 территориальных ОВД генерала Мешкова за помощь в решении этой злободневной проблемы", - отметил полковник Горелых.

Начальник Главка заслушал руководителей структурных подразделений, в которых имеются упущения в работе, установил срок их устранения и поставил задачи по наиболее приоритетным направлениям деятельности в 2024 году. Это активизация борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией, преступлениями несовершеннолетних и в сфере IT-технологий, а также проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на предстоящих в марте выборов президента России.

"После окончания совещания Александр Мешков проверил, как идут ремонтные работы в здании на улице Проселочная, куда в ближайшее время передислоцируется личный состав ОП №20. В настоящее время это подразделение ютится, в прямом смысле этого слова, в четырех квартирах на первом этаже жилого дома по улице Дружинина. Много лет проблему с переездом в новое помещение отдела полиции решить не удавалось. Генерал Мешков сумел добиться, чтобы на эти цели было выделено финансирование из федерального бюджета. Теперь есть надежда, что примерно через год тагильские полицейские отметят новоселье и будут принимать жителей по различным вопросам в более комфортных условиях", - резюмировал Валерий Горелых.