Гендиректор Wildberries дала показания из-за пожара на складе в Шушарах

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, где дала показания следователям. Темой разговора стал пожар на складе маркетплейса, расположенном в Шушарах.

"Она подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - приводит РИА Новости сообщение компании.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания. Огонь охватил 75 тыс. "квадратов". Сообщалось, что МЧС рассматривает три версии пожара на складе, среди них — поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 г. было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.