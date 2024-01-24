24 Января 2024
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Фото: wwwpatriarchia.ru

Бывший патриарший экзарх Африки: РПЦ на грани предательства

Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, которого неожиданно отстранили в октябре после двух лет успешной работы, а теперь будут судить церковным судом, заявил о том, что его преследование - это расправа над ним лично и удар по РПЦ.

Он написал, что по его делу принимаются решения несправедливые и беззаконные, уничтожающие и без того ослабевающий авторитет Церкви. Ему вменяют какие-то нарушения при передаче дел при освобождении от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках. На самом деле причиной является успех в Афпике.

"Был очерчен проект. В деталях разработан. Было сложно. Для Русской Православной Церкви это был первый прорыв с 988 года, мы пришли в Африку. Причины изложены полностью в решениях Синода РПЦ и неоднократно описывались на разных информационных площадках. За 1 год и 9 месяцев мы достигли серьезных результатов, 25 стран Африканского континента", - рассказал иерарх.

Он считает, что это очень печально для будущего Церкви.

"Неужели вы не понимаете, что человек, который добровольно пошел под все санкции, прежде всего за свою деятельность в Африке, брошен вами и предан. Греки "лишили его сана", а теперь и родная Церковь в лице предателей Церкви потакает им и Ватикану, под надуманными предлогами, с сентября отрезая кусок за куском, издеваясь и насмехаясь, вынося свои сфабрикованные "приговоры". Мы не должны сдавать своих! Я назову вещи своими именами - это предательство! Предательство Церкви и Отечества. И все, кто в этом беззаконии участвуют, – предатели. И им с этим жить", - написал митрополит Леонид.

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что у Патриархии есть только один нормальный вариант - это взять письменные объяснения с иерарха и "отменить это позорное судилище и наказать тех, кто стоит за этой гадкой провокацией, когда в угоду еретикам публично решено распинать иерарха РПЦ на потеху еретикам-католикам и раскольникам-фанариотам".

Околоцерковные телеграм-каналы пишут, что в стане раскольнического Александрийского патриархата тихая радость и ликование по поводу последних событий. А отказ РПЦ от Африки, возможно, является частью некой сделки с Западом.

Суд над митрополитом Леонидом назначен на 29 января.

Теги: РПЦ, Африка, церковь, православие


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