Фигуранта громкого дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО

Суд заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске, после которого прошел несанкционированный митинг.

18-летний гражданин России обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. Под стражей фигурант пробудет до 21 марта, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что задержанный - родом из Таджикистана, имеет российское гражданство. Конфликт на бытовой почве между ним и 23-летним мужчиной произошел 20 января в клубе "Мята", сообщает МВД по Якутии. На следующий день 23-летний участник конфликта узнал через соцсети адрес оппонента и поехал к нему. Он позвал с собой знакомых, одному из которых было 26 лет. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе нее трое участников получили ножевые ранения, один из них скончался. Следственный комитет заявил о задержании подозреваемого.

Убийство вызвало общественный резонанс. 24 января в Якутске около 500 мужчин пришли на площадь Ленина. После того, как к ним вышли замминистра внутренних дел Владимир Арбузов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь, они разошлись. О задержаниях официальной информации не поступало.