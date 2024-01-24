Бывшему старшему приставу УФССП Прикамья отсрочили приговор из-за ребенка

Бывшему старшему приставу УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой вынесен третий приговор, сообщает Properm.ru.

За 40 эпизодов взяток и превышение служебных полномочий ее приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн руб., лишили классного чина "советник юстиции 3 класса" и запретили занимать должности в органах власти.

При этом Мардановой дали отсрочку наказания до 14-летия ребенка и освободили из-под стражи в зале суда. Ребенок у Мардановой родился в 2021 году. В зачет наказания пойдет время, которое Марданова провела в колонии, СИЗО и под другими мерами пресечения — около 3 лет. Ей осталось отбыть 2 года и 2 месяца реального срока в колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, Марданова в составе организованной группы, в которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.



22 декабря 2022 года Мотовилихинский районный суд Перми приговорил Марданову к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 3,5 млн руб., лишением классного чина "советник юстиции третьего класса". Ровно через два месяца, 22 февраля 2023 года, апелляционная инстанция Пермского краевого суда усмотрела процессуальные нарушения, отменила приговор и вернула дело на новое разбирательство.



20 апреля 2023 года суд приговорил Марданову к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, что на полгода меньше старого срока. В силе осталось решение по лишению Мардановой классного чина советник юстиции третьего класса и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также Мардановой было запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет. 15 ноября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, указав на "существенные нарушения процессуального закона".

Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.

В отношении почти всех фигурантов дела вынесены обвинительные приговоры. Исключение составляет посредник во взяточничестве Борис Алексеев, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с его смертью сразу после судебных прений, где гособвинение потребовало приговорить его к реальному сроку наказания. Еще один фигурант — Олег Матяж — находится в розыске.