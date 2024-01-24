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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников: Главная задача прежняя - окружить заботой семьи бойцов и сделать всё, чтобы помочь им приблизить Победу

Новосибирские бойцы видят помощь и чувствуют поддержку со стороны земляков – об этом говорили во время встречи Губернатора Андрея Травникова и членов «Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области». Во время мероприятия подвели итоги работы Комитета за год и обсудили ключевые направления его дальнейшей деятельности.

Глава региона особенно подчеркнул: Комитет помогает верно расставить приоритеты в поддержке бойцов и их семей, подсветить проблемные моменты.

«Год назад в нашей области начала деятельность общественная организация «Комитет семей воинов Отечества». Я считаю, что за год сделано многое, было решено много частных и общих принципиальных вопросов. Мы получили мощную поддержку от людей, которые не понаслышке знают, что такое проблемные вопросы, которые возникают у бойцов и их родных. Самые сложные ситуации мы разбирали вместе с вами: в одной связке с Комитетом, с федеральным Фондом «Защитники Отечества», со всеми органами власти. Нам удалось сработаться в единую команду. Тем не менее, в начале года важно встретиться, обсудить: на что ещё обратить внимание, спланировать нашу работу на 2024-й год», — подчеркнул Андрей Травников.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Главная задача остается прежней: окружить заботой семьи бойцов и сделать всё возможное для того, чтобы помочь им приблизить Победу.

Итоги работы организации озвучила председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталия Курина: более 2000 обращений от бойцов и членов их семей, большинство решены положительно. Проведены более 200 мероприятий: уроков Мужества, «Разговоров о важном», направленных на патриотическое воспитание молодёжи, открытий памятных парт и досок, увековечивающих память погибших. Успешно реализуются проекты: «Лица героев», «История в лицах», «Мы вместе».

Так, в рамках проекта «Лица героев» фотографии десяти героев СВО были размещены на тетрадях, выпущено десять тысяч экземпляров. Проект получил широкую поддержку.

«Сегодня все органы госвласти, местного самоуправления Новосибирской области работают с нами, помогают решать вопросы. Для нас открыты все двери. Комитет принимал непосредственное участие в создании реабилитационного сертификата. Министерство труда и соцразвития ведёт колоссальную работу с участниками СВО и их семьями, министерство здравоохранения никогда не отказывает. Министерство региональной политики помогает нашему Комитету всесторонне», — отметила Наталья Курина.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Комитет решает самые разные вопросы, начиная от бытовых и заканчивая оказанием содействия в обеспечении мер помощи и поддержки – юридической, социальной, реабилитационной.

«Еще в 2022 году появился мощный запрос на всё, что связано с историей, с военно-патриотическим воспитанием. Мы, как представители власти, поддерживали это, ведь запрос шел от людей, и запрос искренний. Главное, на это я обращаю особое внимание: ни в коем случае нельзя это превратить в формализм. И кроме военно-патриотического воспитания, чувствуется, что меняется отношение людей к профессии военных, оно становится более уважительным», — подчеркнул Губернатор.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Участники совещания также отметили: работа с молодёжью останется в приоритете; продолжится, в том числе, при поддержки региона, реализация проектов, направленных на конкретную помощь бойцам в зоне СВО, поддержку ветеранов СВО, родных и близких героев.

Теги: андрей травников, бойцы сво, реабилитация, обращения, комитет семей воинов отечества


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