Госдума примет обращение к парламентам США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Госдума примет обращение к Бундестагу ФРГ и Конгрессу США в связи с катастрофой военного Ил-76 в Белгородской области.

По предварительным данным, предоставленным Минобороны России, на борту находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, а также российский экипаж. Все погибли.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность определения оружия, из которого, предположительно, был сбит самолет. Ранее руководство Германии и США устанавливали для Украины запрет использования дальнобойного оружия для ударов по российской территории.