В Каменске-Уральском бригада строителей пыталась отобрать у пенсионерки квартиру

В Каменске-Уральском суд вернул пенсионерке квартиру, которую у нее пытались отобрать строители.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне прошлого года 67-летняя женщина нашла объявление в газете об услугах по ремонту дома строительной бригадой. После выполнения работ строители потребовали от пенсионерки 500 тысяч рублей, однако таких денег у нее не оказалось.

Тогда, якобы в качестве оплаты за работы, молодой человек под угрозой насилия потребовал от пожилой женщины заключить договор купли-продажи ее квартиры. Та испугалась и была вынуждена согласиться, хотя и не собиралась продавать свое жилье. Затем пенсионерка обратилась в прокуратуру.

После выяснения всех обстоятельств прокурор подал иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Он потребовал признать договор купли-продажи квартиры недействительным. Суд эти требования поддержал. Имущественные права на квартиру возвращены ее владелице.