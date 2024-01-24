24 Января 2024
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Политика Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.ru

Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.

"Это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Теги: песков, ил-76, белгородская область


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Ранее 24.01.2024 12:29 Мск Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ
Ранее 24.01.2024 12:06 Мск Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

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