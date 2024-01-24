Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.

"Это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.