24 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале потушили первый в 2024 году торфяной пожар

На Среднем Урале ликвидировали первый торфяной пожар в 2024 году. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сегодня, 24 января, был потушен торфяной пожар, действовавший в Березовском районе. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, лесные пожарные обследовали территорию подземного возгорания при помощи дронов, оборудованных тепловизорами. Это позволило точно определить места расположения очагов горения.

зимний торфяной пожар в Свердловской области(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Затем специалисты Уральской авиабазы расчистили дорогу и подъездные пути к торфяному пожару. После этого началась процедура тушения. Работы на первом торфяном пожаре успешно завершены за два дня", - отметил Мамонтов.

Общая площадь тушения подземного возгорания в Березовском районе составила шесть гектаров. Чтобы ликвидировать все очаги на территории торфяника потребовалось пять единиц техники.

зимний торфяной пожар в Свердловской области(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: торф, пожар, авиабаза


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