Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена, сообщило Минобороны РФ.

Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Минобороны уточнило, что Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. И ВСУ уже подтвердили, что сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, пишет Mash. Предварительно, удар был нанесен из американского ЗРК "Патриот", расположенного в Харьковской области.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле.