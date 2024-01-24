24 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена, сообщило Минобороны РФ.

Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Минобороны уточнило, что Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. И ВСУ уже подтвердили, что сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, пишет Mash. Предварительно, удар был нанесен из американского ЗРК "Патриот", расположенного в Харьковской области.

Официально причина крушения пока неизвестна. К месту крушения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле.

Теги: ил-76, пленные, военнослужащие всу


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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2024 13:02 Мск Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2024 12:06 Мск Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

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