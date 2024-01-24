В Югре второй день подряд "минируют" школы

В Югре второй день подряд поступают анонимные угрозы о "минировании" школ. Как сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска, в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в зданиях средних школ города №№ 1,5,7,18.

Сотрудники и ученики учреждений были своевременно эвакуированы. Кинологическая служба завершила проверку зданий.

Подозрительных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен.

Накануне в городе состоялась эвакуация учеников всех учебных заведений.

"Мегаполис" сообщает, что угрозы поступали также в школы Мегиона.



Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные сообщения о готовящемся теракте. Штраф увеличен с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.