В Госдуму внесен законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия узаконит отмену налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей. Документ внесен группой из семи депутатов, среди которых – коммунисты Геннадий Зюганов и Нина Останина.

"По данным Минтруда России, сегодня в России – 2,3 млн многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно. Необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных, на период действия данного статуса", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что властям следует освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц. Она объяснила это тем, что демографическая ситуация остается непростой, коэффициент рождаемости продолжает снижаться, и "надо делать все, чтобы модно было иметь минимум двоих, а то и троих, четырех детей". А депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что россиянки должны начинать рожать с 20 лет и стремиться к семье, в которой будет более трех детей.

В настоящее время малообеспеченные платят НДФЛ практически наравне с богатыми — 13% и 15%. Цифры говорят сами за себя: в 2024 г. в казну может поступить всего лишь 176,2 млрд руб. от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с доходом от 5 млн руб. в год, что является "каплей в море" на фоне дефицита бюджета. "Православный олигарх" Константин Малофеев признавался, что богатые боятся платить больше, так как средства могут "разворовать".

Идею отмены налога на доходы физлиц для многодетных семей поддержали 56% россиян.