В 2024 году сразу 14 многоквартирных домов городского округа Щёлково капитально отремонтируют

В этом году в городском округе Щёлково Московской области планируется отремонтировать сразу 14 многоквартирных домов.

Перечень работ по капремонту формировался на основании профессиональной оценки состояния конкретных объектов. В отдельных многоквартирных домах города планируется также провести замену инженерных систем с использованием современных комплектующих, замену лифтов на новые, осуществить ремонт кровли, подвальных помещений, провести работы по обновлению отделки фасадов или фундамента, сообщает информационный центр города Щёлково.

«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капремонта Московской области и Управление технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Для жителей Щелково предоставляется возможность ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов. Это можно сделать на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья по адресу - https://fkr-mosreg.ru/.