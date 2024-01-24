24 Января 2024
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Общество Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

В 2024 году сразу 14 многоквартирных домов городского округа Щёлково капитально отремонтируют

В этом году в городском округе Щёлково Московской области планируется отремонтировать сразу 14 многоквартирных домов.

Перечень работ по капремонту формировался на основании профессиональной оценки состояния конкретных объектов. В отдельных многоквартирных домах города планируется также провести замену инженерных систем с использованием современных комплектующих, замену лифтов на новые, осуществить ремонт кровли, подвальных помещений, провести работы по обновлению отделки фасадов или фундамента, сообщает информационный центр города Щёлково.

фасадный ремонт здания(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капремонта Московской области и Управление технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

ремонт здания(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Для жителей Щелково предоставляется возможность ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов. Это можно сделать на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья по адресу - https://fkr-mosreg.ru/.

Теги: капитальный ремонт, многоквартирные дома, андрей булгаков, щелково


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