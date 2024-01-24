24 Января 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга&quot; / BEZUMEKB

Полиция проверит охранника, заявившегося пьяным в школу в Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после видео с пьяным охранником в школе №147. Мужчина еле стоял на ногах, с трудом передвигался, показывал неприличные жесты детям и оскорблял их.

Виде опубликовал паблик "Безумный Екатеринбург". Как выяснилось, в этот день у охранника был выходной. Для чего он пришел в школу неизвестно. Усмирить и выгнать дебошира удалось только его коллеге и то, не без помощи кулаков.

"Сотрудники полиции проверяют опубликованную в сети Интернет информацию. Сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции номер 11 Железнодорожного района. Проводятся проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.

В мэрии, со ссылкой на руководство школы, также прокомментировали инцидент.

"В 20.00 позвонил дежурный администратор, который сообщил о том, что в школе №147, охрану которой осуществляет ЧОП "Легионер", в коридоре первого этажа появился в неадекватном состоянии охранник вышеуказанного ЧОП. Лапиным была вызвана группа быстрого реагирования и скорая помощь для освидетельствования охранника на состояние алкогольного опьянения. Также о данном факте было сообщено руководству ЧОП", - пояснили в горадминистрации.

Теги: Екатеринбург, полиция, охранник


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