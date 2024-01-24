После 40 лет - на выход? Преподаватели ОмГУ недовольны "стимулирующими" мерами

Преподаватели ОмГУ им. Ф. М Достоевского возмущены дискриминационной политикой руководства в отношении научно-педагогических работников, пишут местные СМИ.

Недавно ректор Сергей Замятин утвердил положение "О порядке учета и стимулирования интенсивности и результативности труда заведующих кафедрами…", в котором одним из критериев "стимулирования" заведующих кафедрами стала доля штатных научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет. То есть для заведущих стало выгодно, чтобы эта доля была как можно больше.

Средний возраст преподавателей в ОмГУ составляет 49 лет, и, вероятно, положение ректора, направлено на омоложение преподавательского состава. Однако сотрудники вуза считают, что такое положение нарушает Конституцию РФ, запрещающую какую-либо дискриминацию, в том числе по возрасту. Кроме того, запрет дискриминации по возрасту установлен и в Отраслевом соглашении по образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки.

Интересно также, что средний возраст защиты кандидатской диссертации в России — 36 лет, а докторской диссертации — 49 лет. То есть получаетя, что даже кандидатскую защищать не имеет особого смысла, рискуя попасть под сокращение, полагают преподаватели.

Недовольство вызывает и новая программа поддержки преподавателей в вузе. Она рассчитана на пришедших кандидатов и докторов наук. В случае трудоустройства на полную ставку по основному месту работу кандидат наук ежемесячно будет получать доплату в 25 тысяч рублей, а доктор — в 50 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться до момента оценки работы преподавателя. Это вызывает недоумение "старых кадров". Разве им не нужна поддержка?

С 2021 по 2023 годы средний возраст преподавателей в ОмГУ снизился с 54 до 49 лет. О влиянии на качество образования ничего неизвестно.

Профессор Евгений Белый, которого ранее вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, поддерживает возмущение сотрудников ОмГУ.

"Я с коллегами согласен. Введение "возрастного" показателя напрямую стимулирует заведующего кафедрой избавляться от преподавателей в возрасте 39+, освобождая места для молодых. А это плохо! Конечно, далеко не каждый завкафедрой будет подобным делом заниматься, но формально так", - написал он.

Как сообщалось, почти треть преподавателей в российских вузах - пенсионеры. Их средний возраст почти достиг 50 лет, в то время как в конце СССР был 42 года.