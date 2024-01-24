Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

Оперативные службы проверяют информацию о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Предварительно, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Очевидцы публикуют видео крушения в соцсетях.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об "инциденте" в Корочанском районе.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Также сегодня Гладков сообщил о сбитом вблизи столицы региона украинском беспилотнике.