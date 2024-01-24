24 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.ru

Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

Оперативные службы проверяют информацию о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Предварительно, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Очевидцы публикуют видео крушения в соцсетях.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об "инциденте" в Корочанском районе.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Также сегодня Гладков сообщил о сбитом вблизи столицы региона украинском беспилотнике.

Теги: ил-76, крушение, белгородская область


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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2024 13:02 Мск Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться
Ранее 24.01.2024 12:29 Мск Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

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