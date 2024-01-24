24 Января 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

80% избирателей будут выбирать президента на участках с видеонаблюдением – ЦИК

Видеонаблюдение на выборах президента России будет в 89 регионах, в том числе на присоединенных территориях. "Там [на присоединенных территориях] мы пока испытываем сложности с организацией видеонаблюдения, пока там система работает в тестовом режиме", - сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.  

По его словам, всего в стране будет 40 тыс. объектов видеонаблюдения (в стране около 100 тыс. избирательных участков – прим. ред.), почти 80% избирателей будут голосовать на участках, где есть видеонаблюдение (как правило, это две видеокамеры). В остальных местах будут использованы видеорегистраторы, данные с них будут предоставляться по требованию, прямой трансляции не будет.

"Мы предупреждаем [членов избирательных комиссий]: будьте внимательны и аккуратны, все видно и слышно. Это не значит, что члены комиссии что-то нарушают, просто забывают про камеры и ведут себя достаточно свободно", - сказал Булаев.

Он добавил, что число точек наблюдения "измеряется тысячами". "На общественные центры наблюдения тратится достаточно много средств, и мы считаем, что там должно быть больше наблюдателей. Доступ должен быть профессиональным. Будет функция обратной перемотки", - рассказал представитель ЦИК.

Он также предложил в дальнейшем на выборах внедрить технологии, "чтобы спорные файлы можно было легко пересылать в центры общественного наблюдения – для анализа экспертов".

Теги: выборы президента, видеонаблюдение, цик, николай булаев


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