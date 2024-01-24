24 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Лидеру ОПС "Татары" отказали в сокращении срока больше, чем на 2 месяца

Лидеру ОПС "Татары" Ильдару Ахметову отказали в очередном сокращении срока. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что в 2023 году защита Ахметова обратилась в Тавдинский районный суд в попытке смягчить приговор после изменения Уголовного закона РФ. Речь шла о п. "а" ч. 3 ст. 126 и п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ, по которым был осужден Ахметов. Суд удовлетворил ходатайство, сократив срок на два месяца, что не устроило осужденного.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение Тавдинского суда прежним.

Напомним, в 2007 году один из лидеров банды "Татары" Ильдар Ахметов приговором Верховного Суда Республики Татарстан был осужден по ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 127, п. "а" ч. 3 ст. 126, п.п. "а", "е", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 24,5 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

С 1980-х по 1990-х "Татары" стала одной из крупнейших преступных группировок в Нижнекамске. В 2007 и 2009 годы 35 участников были приговорены по обвинениям в убийстве 13 человек, пяти покушениях и похищении шести человек.

Теги: ОПС, Татары, Ахметов, срок


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