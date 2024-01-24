Энергетики обвинили майнеров в недавних аварийных отключениях электричества в регионах

Энергетики обвинили майнеров в дестабилизации работы энергосистемы. По мнению специалистов, сверхнагрузки и несанкционированные подключения приводят к резким скачкам напряжения в сети и авариям, в том числе таким, которые в морозы прокатились по российским регионам.

В компании "Россети Сибирь" сообщили, что в прошлом году выявили 17 незаконных майнинговых ферм, ущерб от их деятельности превысил 60 млн руб.

Так, например, в Хакасии выявлено 535 "подозрительно энергоемких потребителя", сейчас их проверяют. При этом в республике только одна официально зарегистрированная майнинговая ферма, она закупает электричество по коммерческому тарифу.

"Проблему для энергосистемы представляет собой не собственно майнинг, требующий больших мощностей, а несанкционированное подключение этого бизнеса к сетям, а зачастую и бездоговорное энергопотребление. К электричеству незаконные майнеры, как правило, подключаются как обычные домовладельцы. Базируются фермы в гаражах, надворных постройках, цоколях жилых домов, где компьютерное оборудование играет роль отопительных приборов", - говорят энергетики.

Отказать в присоединении к сетям дома или гаража сетевая компания не может. Конечно, майнеров выявляют по аномальному потреблению, но фермы периодически переезжают, поэтому выявить их и отключить бывает сложно.

"Вмешательство в работу энергосистемы грозит скачками напряжения, аварийными отключениями, не говоря о том, что нарушители подвергают риску не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Яркий пример – недавние массовые аварийные отключения в период низких температур в Красноярском крае, Хакасии и Омской области: проверки показали, что значительную роль в создании сбоев и аварий на сетях сыграло незаконное потребление электроэнергии, в том числе в целях майнинга", - говорится в сообщении "Россетей Сибири".