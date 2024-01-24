24 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Врачи предупредили о распространении суперинфекций в России

В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно, пишут "Известия".

По словам врачей, циркуляция сразу нескольких вирусов в России проходит не первый год, но в этом сезоне к традиционным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.

Наиболее частые сочетания: грипп А и риновирус, грипп А и аденовирус, парагрипп второго типа и аденовирус, риновирус и аденовирус. Встречаются случаи тройной инфекции – например, грипп А, риновирус и аденовирус.

Как отмечают специалисты, сочетание вирусов ведет к более тяжелому сочетанию заболевания и может привести к дополнительным осложнениям.

Как сообщалось, в России продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID, эпидемия которого официально закончилась в мае прошлого года. Помимо этого взрывной волной увеличилось количество заболевших коклюшем. Так, по данным, которые предоставил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, в 2021 году были 1,1 тыс. случаев коклюша, в 2022 году — 3,1 тыс. случаев, практически в три раза выше, а за неполный 2023 год — 27,8 тыс. случаев.

Теги: суперинфекции, россия, грипп, орви


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