На выборах президента России будет до тысячи международных наблюдателей – Памфилова

На выборы президента России приедет от 500 до тысячи международных наблюдателей из более чем ста стран мира, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она не стала называть конкретные страны и организации, которые отправят наблюдателей, поскольку переговорный процесс с ними еще идет.

Если учесть, что в России около 100 тыс. избирательных участков, то на одного международного наблюдателя будет приходиться от 100 до 200 избирательных участков. Памфилова не оценила качество наблюдения при таком соотношении.