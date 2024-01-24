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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральская птицефабрика объявила о снижении отпускной цены на курицу на 20%

Уральская птицефабрика "Рефтинская" вновь снизила отпускную цену на курицу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", куда входит птицефабрика, "Рефтинская" снизила отпускную цену на тушку цыпленка бройлера первого сорта почти на 20% (42 рубля). По данным "УАГ", в 2023 году на пике отпускная цена составляла 220 рублей за килограмм, сейчас – 178 рублей за килограмм.

"Добиться снижения цены на тушку удалось не только за счет естественного снижения стоимости комбикормов, но и за счет увеличения объемов производства. Так, в 2023 году "Рефтинская" произвела более 50 тысяч тонн мяса птицы, что на 15% больше, чем в 2022 году", - пояснили в "Уральской агропромышленной группе".

Напомним, прошлой осенью птицефабрика "Рефтинская" снижала отпускную цену на курятину на фоне роста по стране.

В начале этого года сообщалось, что вслед за резким подорожанием яиц с прилавков российских магазинов начала исчезать курица.

Теги: Рефтинская, курица, цена


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Ранее 31.10.2023 11:41 Мск Уральская птицефабрика снизила отпускную цену на курицу на фоне роста по стране

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