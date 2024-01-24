К 2030 году дефицит кадров в АПК России достигнет 50 тысяч человек

Дефицит кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 г. может составить 30-50 тыс. человек.

"Мы подсчитали, что к 2030 г. примерно 30 тыс. человек у нас будет недостаток, от 30 до 50 тыс., в зависимости от того, как считать", - приводит "Интерфакс" слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрущева, сказанные на XV съезде Национального союза производителей молока.

Ранее в России работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров. В прошлом году было открыто свыше 42 тыс. вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять несовершеннолетних от 14 лет, что почти в три раза больше, чем годом ранее (14,5 тыс.). Тенденцию более активного их привлечения к работе подтвердил представитель Superjob, а также ряд компаний, среди которых Ozon, "Ашан", "Вкусно – и точка".