В Санкт-Петербурге нашли уже вторую тонну кокаина с начала года

В Большом порту Санкт-Петербурга задержали уже вторую за последние две недели тонну кокаина. Изъято более 1200 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд руб., говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

"Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком", - сообщили в ФТС.

Экспертиза показала, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

Первую тонну кокаина в контейнере нашли 10 января. Тогда груз прибыл из Никарагуа.