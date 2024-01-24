Хозяин Твикса соврал? Глава ФПК рассказал, что зафиксировали камеры поезда, откуда выбросили кота

В деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала хозяина животного. О том, что происходило в вагоне в тот злополучный день на круглом столе в Госдуме рассказал глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов.

По его словам, согласно результатам расследования и записи с камер, пассажиры пожаловались на кота проводнице за пять минут до отправления поезда с остановки в Кирове. Кот бродил без присмотра, проводница взяла его на руки и прошлась вдоль плацкарта, опрашивая людей, однако никто не откликнулся. Сотрудница РЖД не знала, с кем ехал Твикс, поскольку в плацкартном вагоне перевозили сразу трех котов и одну собаку.

Тогда проводница решила, что кот случайно зашел в вагон, а его хозяева все еще могут находиться на станции. При этом настоящий владелец Твикса, как и другие пассажиры, вышел во время 24-минутной остановки на перрон.

Камеры зафиксировали, что кот выбрался из переноски на полу уже после того, как хозяин вернулся в вагон и забрался на верхнюю полку, однако, когда проводница проходила мимо, "почему-то не идентифицировал" своего питомца. О пропаже проводнице сообщили только через семь часов.

Видео из вагона опубликовал и Telegram-канал Mash. Оно подтверждает слова главы ФПК.

10 января в 21.13 проводница проверяла документы пассажиров, в том числе и на Твикса;

11 января в 12.14 пассажир выходит из вагона на станции Киров, в 12.20 возвращается, а в 12.22 залезает на верхнюю полку;

В 12.23 Твикс начал изучать вагон, владелец, как утверждает канал, смотрит в телефон и не реагирует на происходящее, в то время как другие пассажиры гладят проходящего мимо питомца;

В 12.35 один из пассажиров сообщает о коте проводнице, та берет его на руки, быстро проходится по ближайшим пассажирам и относит животное в тамбур. Именно там сотрудница РЖД якобы и попросила пассажира выпустить кота из вагона.

Напомним, что на поиски Твикса бросились тысячи волонтеров, однако, спустя время, удалось найти только его тело - кота загрызли собаки. Некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие считают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным.

На данный момент проводницу уже отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.