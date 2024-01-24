В Хабаровском крае поймали тигра-собакоеда

В Хабаровском крае поймали тигра, который терроризировал жителей поселка Среднехорский. По данным местных СМИ, он задрал больше десятка собак во дворах местных жителей. В итоге они боялись выйти из дома.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сейчас хищника направили к специалистам МРОО "Центр Тигр".

"Тигр взрослый, ему 3–4 года, визуально здоров. Ветеринары выясняют причины агрессии животного: если он нападал, потому что болеет и не может охотиться, его вылечат и восстановят нормальное поведение. Если тигр здоров, то будем решать, куда его определить, скорее всего, выпустим в дикую природу, где он сможет охотиться далеко от людей", - сообщила Радионова.