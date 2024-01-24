США поприветствовали решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Белый дом поприветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО.

"Это было важным приоритетом для президента США", - заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались, пишет РИА Новости. Теперь соответствующий указ должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 году на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 года официально стали членом блока. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия.