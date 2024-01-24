СМИ: в школах Сургута дежурят сотрудники ФСБ из-за анонимных угроз

В школах Сургута работают сотрудники ФСБ, сообщает telegram-канал "Мегаполис" со ссылкой на сообщение из родительских чатов.

Был усилен входной контроль. Причина - угрозы совершения терактов. Ранее в соцсетях стали распространятся скрины из telegram-канала, где неизвестные угрожали устроить скулшутинг. Сейчас этот канал уже заблокирован. Тем не менее, некоторые родители приняли решение оставить детей дома.

Работа с правоохранительными органами ведется с момента получения информации, с понедельника.

Отметим, что ранее в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. Накануне массовые эвакуации прошли в школах Нижневартовска.