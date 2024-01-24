24 Января 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters / Joshua Roberts

В Пентагоне заявили, что пока не могут предложить помощь Украине

США не смогли предложить конкретной военной помощи украинскому режиму на прошедшей встрече в формате "Рамштайн". Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
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Это уже была 18-я встреча в формате "Рамштайн". После нее спикер минобороны Украины Илларион Павлюк сказал, что в 2024 году режим получит от Запада такое оружие, какого еще не было и "которое поможет поражать логистические узлы".

В Пентагоне были сдержаннее. Там допустили отказ от продолжения финансирования Киева, если Конгресс не выделит на это деньги. При этом координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что это критически важно для украинского режима, испытывающего недостаток боеприпасов из-за сокращения американской помощи. Но США надеются на помощь других стран Запада.

Германия уже заявила, что в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности украинского режима в одиночку.

"Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше", — сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.

При этом Берлин в последние месяцы увеличил военные поставки. В середине января было объявлено о новом пакете военной помощи. А всего в 2024 году украинский режим получит военной помощи на сумму более 7 млрд евро.

На Украине недовольны нерешительностью Запада. Советник Зеленского Михаил Подоляк упрекнул Запад в медлительности, которая "убивает украинцев".

Теги: США, Украина, военная помощь


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