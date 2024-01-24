Все идет по плану: Милонов предложил учредить госпремию имени Егора Летова

"Единоросс" Виталий Милонов предложил Министерству культуры России учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. По мнению депутата Госдумы, Летов ассоциируется у россиян с патриотизмом и любовью к своей стране.

"Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда "западных ценностей", - цитирует РИА Новости Милонова.

Егор Летов – основатель рок-группы "Гражданская оборона", влиятельный деятель российского панк-рока и одна из ключевых фигур андеграунд-движения конца XX века. Помимо музыки Летов занимался политической деятельностью. Вместе с Эдуардом Лимоновым и Александром Дугиным являлся одним из основателей, идеологов и лидеров Национал-большевистской партии России (В 2007 году была признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ).