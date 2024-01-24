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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Арест главы Института физкультуры УрФУ продлили до весны

Арест директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова продлен до весны.

Напомним, Шурманов обвиняется в мошенничестве. Прошлым летом он вышел на свободу после года в СИЗО. Однако в дальнейшем его вернули обратно в изолятор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, решение о продлении меры пресечения вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Арест Евгения Шурманова продлен до 15 апреля 2024 года.

Ранее защите главы Института физкультуры УрФУ не удалось обжаловать подсудность его дела.

Теги: Шурманов, суд, арест, изолятор


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