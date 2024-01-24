Baza: Проблемы в WhatsApp в России начались в связи с митингом в Якутии

Массовый сбой в работе WhatsApp и Telegram в России связан с митингом в Якутии, пишет Baza.

Замминистра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики связал сбой с "профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором".

Как сообщили СМИ, 24 января в Якутске около 500 мужчин пришли на площадь Ленина после убийства их 26-летнего земляка уроженцем Таджикистана.

К митингующим вышли замминистра внутренних дел Владимир Арбузов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь. Они напомнили, что митинг несанкционированный, и попросили всех разойтись. В итоге после нескольких часов на морозе толпа начала расходиться. О задержаниях официальной информации не поступало.

Следственный комитет заявил о задержании подозреваемого. 18-летний молодой человек доставлен к следователю. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Конфликт на бытовой почве между задержанным и 23-летним мужчиной произошел 20 января в клубе "Мята", сообщает пресс-служба МВД по Якутии. На следующий день 23-летний участник конфликта узнал через соцсети адрес оппонента и поехал к нему. Он позвал с собой знакомых, одному из которых было 26 лет. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе нее трое участников получили ножевые ранения, один из них скончался.

После убийства в социальных сетях начали распространяться призывы выйти на несогласованный митинг. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям республики с просьбой не реагировать на них. Он обвинил в нарастающем напряжении провокаторов, "в том числе сидящих за границей". Николаев поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе в области контроля за мигрантами.

Ранее WhatsApp и Telegram несколько дней не работал у жителей Башкортостана. Мессенджеры отключили во время протестов в Баймаке.