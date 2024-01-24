Врачи жаловались в полицию на отца погибшей 5-месячной девочки из Первоуральска

Еще на момент беременности жительницы Первоуральска, 5-месячную дочь которой недавно обнаружили мертвой в ее же кроватке, врачи обращались в полицию по поводу действий отца ребенка. Якобы мужчина, которого соседи обвиняют в смерти ребенка, уже тогда сильно избивал жену, в том числе и по животу.

Как выяснилось, еще летом ГАУЗ СО "Городская больница город Первоуральск" обратилась в местную полицию и Управление соцполитики города с информационным письмом. Как следует из документа, сообщает "КП-Екатеринбург", на протяжение всей беременности девушка появлялась на приемах с синяками, ссадинами, а однажды пришла с сотрясением мозга. Помимо многочисленных ушибов головы, врачи в один из дней приема обнаружили у роженицы перелом носа.

Врачи сообщили правоохранителям, что существует угроза жизни как матери, так и будущего ребенка. Управление соцполитики больница просила обследовать жилищно-бытовые условия семьи и принять меры. Сами же медики вызвали на разговор будущего отца, а девушке предложили укрыться в кризисном центре. Последняя отказалась, заявив, что после родов собирается переехать к матери.

Напомним, все случилось в минувшее воскресенье, 21 января: по предварительным данным, вечером мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По данным СМИ, соседи называют главу семьи "чудовищем", которое держит в страхе весь дом. Якобы ранее судимый мужчина регулярно пьет и скандалит, а много лет назад и вовсе якобы пырнул ножом своего зятя. Соседи также утверждают, что мужчина не накрыл дочь одеялом, а забросал вещами, при этом, не пуская супругу в комнату. Ранее, по их же рассказам, он уже якобы избивал жену и даже выгонял спать в подъезд.

После комментариев соседей подозрение в смерти ребенка пало на отца, однако правоохранители огласили иные результаты вскрытия. Свои проверки сейчас проводят прокуратура и Следственный комитет. Ранее в полиции рассказали о семье девочки и кем являются ее родители. Внезапной смертью младенца заинтересовался и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.