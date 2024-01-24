24 Января 2024
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Политика В России Крым Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.ru

Зеленский хочет лишить украинского гражданства почти всех жителей новых регионов РФ

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве, который потенциально касается миллионов новых граждан РФ.

В своем обращении он сказал, что будет введен институт множественного гражданства, который позволит иметь гражданство Украины всем "этническим украинцам" и их потомкам из всех стран мира, кроме России. В том числе гражданство смогут получить все наемники, у которых будут найдены "украинские" корни.

Интересно, что в законопроект о двойном гражданстве был внесен Зеленским еще в 2019 году. Но позже его сняли с рассмотрения за ряд положений. Так, Юлия Тимошенко заявила, что введение двойного гражданства завершится распадом территории нынешней Украины.

Напомним, на Украине двойное гражданство до сих пор под запретом, хотя его имеют многие политики. Ранее экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль говорил, что по крайней мере половина депутатов Рады имеют второе гражданство. Также сотни тысяч жителей Западной Украины имеют паспорта Венгрии, Румынии, Польши.

В новом законопроекте указаны страны, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Это западные страны и Япония. Также вводится декларация о признании себя гражданином Украины – это документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства он признает себя только гражданином Украины.

Кроме того, определяются основания для лишения человека украинского гражданства. За некоторыми исключениями, это все те, кто вступил в гражданство РФ. То есть украинского гражданства лишаются практически все жители четырех регионов, вернувшихся в России в 2022 году, а также Крыма и Севастополя. Как это будет осуществляться, в законопроекте не прописано.

Сейчас от украинского гражданства гражданам РФ практически невозможно отказаться на Украине. В России необходимо подать заявление в МВД, и с этого момента российский гражданин будет считаться не имеющим украинского гражданства. Однако сама Украина продолжает считать своими гражданами всех, имеющих украинские паспорта.

Теги: украина, гражданство


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