24 Января 2024
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Общество Москва Московская область
Фото: Накануне.ru

Утвержден план строительства дублера Щелковского шоссе в Москве и Подмосковье

Росавтодор утвердил планировку дублера Щелковского шоссе в Москве. За десять лет рассматривались разные варианты строительства дороги, итоговый проект не должен затронуть территорию национального парка федерального значения "Лосиный остров", но при этом пройдет через Горенский и Озерный лесопарки, пишет "Коммерсант".

Пока источники финансирования проекта не определены. Ранее власти Подмосковья заявляли, что готовы взять стройку на себя – с привлечением концессионера. Такой вариант означал бы, что дорога будет платной. Предварительная смета проекта оценивается в 208 млрд руб.

Эксперты говорят, что необходимость создания дублера Щелковского шоссе назрела уже давно. Реконструкция существующей трассы слишком затратна (нужно выкупать сотни земельных участков, на которых стоят дома).

Также есть вопросы к объемам вырубки леса. С точки зрения экологии оптимальным вариантом был другой проект, "северный" – с проходом трассы по краю "Лосиного острова". При утвержденном же варианте возникнет фрагментация лесных массивов, имеющих для Московской области не только экологическое, но историко-археологическое значение. Экологи говорят, что у Московской области есть деньги на более дорогой с точки зрения строительства, но более щадящий для природы вариант прокладки трассы.

Теги: щелковское шоссе, лосиный остров, вырубки, экология, московская область


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