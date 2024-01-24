В Запорожье для общественного транспорта создадут госструктуру
Глава Запорожской области Евгений Балицкий отреагировал на "частые обращения граждан по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта". Среди поступивших губернатору жалоб – возмущение нарушениями перевозчиками графика движения и самовольного повышения цены на проезд.
"Дал поручение профильным замам усилить контроль за работой перевозчиков, проработать вопрос скорейшего создания государственного предприятия "Автотранспорт Запорожской области", которое примет на баланс автобусы, подготовленные для маршрутов", - написал Балицкий в своем telegram-канале.
По мнению Балицкого, это позволит начать решать многолетнюю проблему качества предоставления услуг перевозки пассажиров.