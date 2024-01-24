Матвеев извинился после предложения Кадырова его "вытурнуть"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев извинился за свои слова о мусульманах после критики главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. По его словам, после окончания спецоперации начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа.

Как пояснил Матвеев в своем в Telegram-канале, он имел в виду радикалов. "Борьба с "шайтанами", которые проникают с огромным миграционным потоком в Россию, пытаются радикализировать страну, наше общее дело, в котором российские мусульмане заинтересованы не меньше нас, а на самом деле еще больше", - говорится в его канале.

Напомним, Кадыров заявил, что компетентные органы должны дать правовую оценку провокационным высказываниям депутата. По его словам, бойцы "различных конфессий и народностей" несут службу, а в тылу Матвеев "рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации".