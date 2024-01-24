Россияне смогут размещаться в гостевых домах сельхозугодий

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий туристам селиться в гостевых домах фермеров, расположенных на территории их сельхозугодий.

В настоящее время законом это запрещено. Однако год назад вступил в силу закон о развитии сельского туризма, по которому люди могут отдыхать в сельской местности, участвуя в работе фермеров на безвозмездной основе. Действие документа распространяется на туристические объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов считает, что новый закон поспособствует популяризации сельхозтуризма и деятельности фермеров. При этом ко второму чтению планируется внести поправки, направленные на предотвращение злоупотреблений, например массовой застройки земель сельхозназначения. А горожане смогут увидеть, как производятся натуральные продукты и улучшить свое питание.