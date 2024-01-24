Россиянам не "зашли" турецкие и корейские сериалы

Россияне не оценили замену американских сериалов турецкими и корейскими на популярных онлайн-платформах. Интернет-кинотеатры разочарованы результатами по итогам массового закупа такого контента.

По данным "Индекса Кинопоиск Pro", который измеряет популярность сериалов, интерес к турецким лентам составил всего 8%, к корейским – 3,2%, передает РБК.

"Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он несомненно пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако кроме "Постучись в мою дверь" пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым", - говорит замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов.

Отсутствие интереса к корейским сериалам участники рынка объясняют разницей в культурах.