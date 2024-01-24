В мэрии рассказали, какие парки Орджоникидзевского района выбрали для конкурса на благоустройство

24 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии рассказали, какие парки Орджоникидзевского района выбрали для конкурса на благоустройство

Жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга рассказали, какая из территорий может быть благоустроена в рамках программы в 2025 году. При этом, екатеринбуржцам напоминают, что они могут предложить и свои варианты на голосование, но только до 28 января включительно.

Первый - Парк Турбомоторного завода, который был открыт в 1930-х годах прошлого столетия и стал первым общественным садом на территории поселка Эльмаш. После него идет Бульвар по улице Культуры, который предлагают расположить от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной. В настоящий момент он протянут на 1,3 км от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских Комиссаров. Следующий - Сквер Дружбы народов, заложенный в Екатеринбурге в 2019 году.

Жители Екатеринбурга могут как поддержать один из трех уже выбранных вариантов, так и предложить свой. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и перейти в раздел "Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС" или зайти на официальный портал Екатеринбурга в раздел "Формирование современной городской среды" через портал Госуслуг.

Напомним, в этом году правила голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Екатеринбурге были изменены. Теперь, вне зависимости от голосов, от каждого района на итоговом голосовании будет представлена только одна - самая популярная территория. Из них уже и будет выбран победитель.

Стоит также отметить, что несмотря на долгожданную победу Летнего парка "Уралмаш" в прошлом году, федеральное финансирование он все же не получил. Все из-за того, что Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Отдать свой голос и сделать любимый парк или сквер победителем нацпроекта можно будет с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

Теги: Орджоникидзевский район, парк, благоустройство, мэрия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети