В мэрии рассказали, какие парки Орджоникидзевского района выбрали для конкурса на благоустройство

Жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга рассказали, какая из территорий может быть благоустроена в рамках программы в 2025 году. При этом, екатеринбуржцам напоминают, что они могут предложить и свои варианты на голосование, но только до 28 января включительно.

Первый - Парк Турбомоторного завода, который был открыт в 1930-х годах прошлого столетия и стал первым общественным садом на территории поселка Эльмаш. После него идет Бульвар по улице Культуры, который предлагают расположить от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной. В настоящий момент он протянут на 1,3 км от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских Комиссаров. Следующий - Сквер Дружбы народов, заложенный в Екатеринбурге в 2019 году.

Жители Екатеринбурга могут как поддержать один из трех уже выбранных вариантов, так и предложить свой. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и перейти в раздел "Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС" или зайти на официальный портал Екатеринбурга в раздел "Формирование современной городской среды" через портал Госуслуг.

Напомним, в этом году правила голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Екатеринбурге были изменены. Теперь, вне зависимости от голосов, от каждого района на итоговом голосовании будет представлена только одна - самая популярная территория. Из них уже и будет выбран победитель.

Стоит также отметить, что несмотря на долгожданную победу Летнего парка "Уралмаш" в прошлом году, федеральное финансирование он все же не получил. Все из-за того, что Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Отдать свой голос и сделать любимый парк или сквер победителем нацпроекта можно будет с 15 марта по 30 апреля 2024 года.