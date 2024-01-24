В Екатеринбурге общественники помешали сносу дома Топоркова ХIX века

В Екатеринбурге под покровом ночи начали сносить дом Топоркова ХIX века. В ситуацию пришлось вмешаться общественникам.

Как рассказали организаторы фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест – Екатеринбург", красный дом Топоркова на улице Чернышевского, 6 был восстановлен волонтерами в 2019 году. Поздно вечером 23 января начался демонтаж кровли и дворового фасада здания, также были сняты наличники. При этом дом и весь участок под ним находятся в охранной зоне ЗРЗ-2 объекта культурного наследия по улице 8 Марта 23, в которой запрещено строить что-либо выше 9 метров.

"Согласно федеральному закону об ОКН (ФЗ-73) любые работы по демонтажу/строительству в охранной зоне ЗРЗ-2 должны сопровождаться проектом сохранности ОКН, который не разработан и уж тем более не согласован ни с кем. Также дом по Чернышевского, 6 находится в защитной зоне другого ОКН по Добролюбова, 8, в которой запрещено любое строительство и реконструкция с изменением параметров зданий. Такие охранные зоны разработаны неспроста, они как раз защищают дом на Чернышевского, 6 и комплексность исторической среды вокруг ОКН", - пояснили общественники.

Они прибыли на место и попросили предоставить согласованный проект согласно федеральному закону.

"Собственник сообщил, что не знает ни про какие зоны, и проекта у него нет, но прекращать демонтаж он не намерен. Мы вызвали полицию. Работники, осуществляющие демонтаж, сразу после вызова полиции уехали вместе с техникой примерно в 23:30", - отметили в "Том Сойер Фест".

Теперь общественники намерены подключать прокуратуру, охранный орган и федеральные организации.