Обвиняемых в теракте на Крымском мосту могли использовать "втемную"

Главное следственное управление (ГСУ) СКР, расследующее теракт на Крымском мосту, изучает информацию спецслужб Украины о том, что обвиняемых в этом преступлении могли использовать "втемную" и они не знали о подготовке преступления.

Если эта версия не подтвердится, уже в марте фигурантам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции и начнется их ознакомление с материалами следствия, пишет "Ъ". Именно тогда наступит время, через месяц после которого истечет предельный срок содержания фигурантов под стражей. Следователи должны предъявить им обвинение в окончательной редакции или освободить из СИЗО в силу непричастности к преступлению, в этом случае они получают право на последующую реабилитацию.

Напомним, Крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября 2022 г. Погибли пять человек, были разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста. ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.